Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Osmangazi Üniversitesi'ne 5 öğretim görevlisi alınacak. İlan bugün yayımlanırken son başvuru tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır." denildi.
İlanın yayımlanmasıyla birlikte "Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yöneltilmeye başlandı.
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