Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Osmangazi Üniversitesi'ne 5 öğretim görevlisi alınacak. İlan bugün yayımlanırken son başvuru tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?