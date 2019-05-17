Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne 5 araştırma görevlisi alınacak!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Eneıji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Felsefe ve Din Bilimleri bölümlerine araştırma görevlisi alınacak. İşte ilanın detayları…

Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Ulaşım, Yapı, Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Din Bilimleri bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan araştırma görevlisi alınacak.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

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