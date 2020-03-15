Türkiye Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 13.35’de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Mart 2020, Pazar 14:32 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 13.35'teki deprem, yerin 19 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.

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