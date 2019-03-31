31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Osmaniye’de Cumhur İttifakı’nın adayı olan mevcut Belediye Başkanı Kadir Kara, 3’üncü kez bu göreve seçildi.

KADİR KARA KİMDİR?

Kadir Kara, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014’te MHP’den belediye başkanı seçilen Kadir Kara, 3 çocuk babası.





İbrahim EMÜL/OSMANİYE(DHA)