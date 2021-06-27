Türkiye Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

27 Haziran 2021, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
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Kalecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ve 50 işçiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA

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