İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Osmaniye'deki kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, sabahın erken saaatlerinde, Osmaniye merkezde 5 ve Adana'da 1 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, Ş.K., U.K., S.Ş., M.C., F.K. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.