Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama!
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
23 Aralık 2021, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.
Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.
İHA