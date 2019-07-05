Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve çevre illerde, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırarak, evlere girip, ziynet eşyası çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Kentte, 2 evden 50 bin liralık altın ve 1 tabanca çalınması üzerine bölgedeki 40 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Polis, aynı aileden 4 erkek ve 1'i hamile 4 kadını tespit etti. Lüks villada kalan 8 kişi, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Yapılan incelemelerde; villanın en alt katının, içki mahzeni ve parti düzenleme alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Aramalarda ise 18 yıllık olduğu değerlendirilen, toplam 500 lira değerinde içki ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 8 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı. (AA-DHA)