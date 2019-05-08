Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 04:58’de merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan, yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hissedildi.



