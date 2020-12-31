Türkiye Osmaniye’de PKK’lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye’de PKK’lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Türkiye

Osmaniye’de PKK’lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Amanos Dağları’nda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen bir sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

31 Aralık 2020, Perşembe 19:24 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timlerinin katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu" kapsamında, Amanos Dağları’nda yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

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AA

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