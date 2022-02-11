Türkiye Osmaniye'de 'rüşvet' ve 'zimmet' operasyonunda 4 gözaltı

Osmaniye'de 'rüşvet' ve 'zimmet' operasyonunda 4 gözaltı

Türkiye

Osmaniye'de 'rüşvet' ve 'zimmet' operasyonunda 4 gözaltı

Osmaniye'de 'rüşvet' ve 'zimmet' operasyonunda orman işletme görevlileri dahil 4 kişi gözaltına alındı.

11 Şubat 2022, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Osmaniye'de, Amanoslar'da izinli kesilen orman ürünlerini, odun- kömür işiyle uğraşanlara satanlara yönelik 'rüşvet' ve 'zimmet' operasyonu düzenlendi. Orman işletme görevlilerinin de aralarında olduğu 4 şüpheli, gözaltına alındı.



ODUN- KÖMÜR İŞİYLE UĞRAŞANLARA SATTILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesim yapan A.K.'nin, orman ürünlerini orman deposuna göndermesi gerekirken, Hatay ve ilçeleri ile Adana ve Mersin'de odun- kömür işiyle uğraşanlara sattığı belirlendi.

Şüphelinin, usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için de haksız kazandığı paradan orman işletme görevlileri M.S. ve Ö.K.'ye rüşvet verdiği saptandı. Jandarma, 'rüşvet' ve 'zimmet' suçları kapsamında M.S., Ö.K., A.K. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 8 cep telefonu, 2 CD çantası, 2 tabanca, 2 bilgisayar, 3 USB bellek, 1 SIM kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


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