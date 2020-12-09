Tadına bayılacağınız etle yapılan Osmanlı çorbası tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Osmanlı çorbası tarifi arıyor ya da Osmanlı çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Osmanlı çorbası yapılışı, malzemeler, püf noktaları...

Osmanlı çorbası tarifi

Osmanlı çorbası malzemeleri

100 gram kemiksiz dana eti

10 adet mantar

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı et suyu

Osmanlı çorbası yapılışı

Etleri 5 su bardağı suda haşlayın ve süzün. Tereyağının yarısını bir tavada kızdırıp etleri kavurun. Tereyağının diğer yarısını tencerede kızdırın. Mantarları ve ıspanakları bu yağda sularını salana kadar soteleyin. Unu ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Etleri ve et suyunu da ekleyip yarım saat kadar kısık ateşte pişirin. Çorbanız hazır. Servis etmeden önce üzerine ince doğranmış taze soğan serpin.



