Osmanlı döneminde çizilen Karadeniz-Akdeniz yolu tamamlanmak üzere Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Dev proje direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiriyor.