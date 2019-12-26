Osmanlı döneminde çizilen Karadeniz-Akdeniz yolu tamamlanmak üzere
Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Dev proje direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiriyor.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının yüzde 95’lik kısmı neredeyse tamamlandı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.