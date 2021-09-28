Kültür & Sanat Osmanlı padişahlarının portresi İngiltere'de satışa sunulacak

Osmanlı padişahlarının portresi İngiltere'de satışa sunulacak

Kültür & Sanat

Osmanlı padişahlarının portresi İngiltere'de satışa sunulacak

İngiliz müzayede evi Christie's, Orhan Gazi’nin padişah olduğu 1326 yılından 2. Selim’in 1574'teki vefatına kadar 250 yıllık tarihi kapsayan dönemden altı Osmanlı padişahı portresini satışa sunacak.

28 Eylül 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
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İngiliz müzayede evi Christie’s'ten yapılan açıklamaya göre, müzayede 28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Orhan Gazi, 1. Bayezid, İsa Çelebi, 1. Mehmed, 1. Selim ve 2. Selim'in portrelerinden oluşan seri için 800 bin-1 milyon 200 bin sterlin değer biçiliyor.

Yaklaşık 1600'lü yıllardan kalma portreler, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın (1506-1579) teşvikiyle 1579'da Venedik'te bulunan orijinal setten kopyalandı.

Ocak 1579'da yapılmaya başlayan portreler, Eylül ayında İstanbul'a gönderildi.

Portrelerin tarzları nedeniyle Veronese tarafından veya onun rehberliğinde yapıldığı değerlendirilse de hiçbirinde onun imzası bulunmuyor.

AA

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