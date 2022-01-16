Kültür & Sanat Osmanlı padişahlarının tabloları tavan arasından çıktı

Osmanlı padişahlarının tabloları tavan arasından çıktı

Kültür & Sanat

Osmanlı padişahlarının tabloları tavan arasından çıktı

Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulacak olan Osmanlı padişahlarına ait portrelerin, 100 yıldır İskoçya’daki bir malikânenin çatı katında olduğu ortaya çıktı.

16 Ocak 2022, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılacak Osmanlı padişahlarına ait portrelerin arkasından 100 yıllık bir gizem çıktı. İngiliz basınındaki detaylara göre tablolar, yaklaşık 100 yıldan bu yana İskoçya'daki bir malikânenin çatı katında bulunuyordu. Evin, Jedburgh Kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan Lothian Markizi'ne ait olduğu bildirildi.

17. YÜZYILDA YAPILDILAR

Sotheby's müzayede evi, tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğunu duyurdu. Evin nesillerdir aynı aileye ait olduğu kaydedildi. Bulunan 6 tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.

'MÜTHİŞ BİR BULUŞ'

Sotheby's İskoçya Müdürü David Macdonald, portrelerin "Müthiş bir keşif" olduğunu söyledi. Müzayede evi, koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.

Sotheby's geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıla ait portreleri açık artırmaya çıkaracaklarını açıklamıştı. 20 Ocak'ta satışa sunulacak portrelerin, Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanılarak yapıldığı belirtildi.

NTV

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Oyuncu Tuvana Türkay’dan yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Kışın denize girersen hasta olursun
Şule Özdemir
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor