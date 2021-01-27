Saray mutfaklarının vazgeçilmezi olan Osmanlı pilavı günümüze kadar gelmiş en lezzetli pilav tariflerinden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için Osmanlı pilavı tarifi arıyor ya da Osmanlı pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Enfes görüntüsü ve tüm detaylarıyla Osmanlı pilavı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Osmanlı pilavı tarifi

Osmanlı pilavı malzemeleri

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

10 adet badem

1 çay bardağı ceviz

1 paket kuş üzümü

2-3 adet kuru kayısı

1 paket dolmalık fıstık

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tarçın

2 damla limon suyu

Tuz

2-3 adet kestane (isteğe göre)

Yarım demet dereotu (isteğe göre)

Osmanlı pilavı yapılışı

Ilık suyun içerisine bir miktar tuz ekleyin ve pirinçleri ılık suda 10 dakika bekletin. Daha sonra bol su ile 2 dakika boyunca pirinçleri yıkayıp süzün. Soğanları diri kalacak şekilde doğrayın. Sıvıyağ ve tereyağını pilav tenceresine alarak eritin. Soğanları yağda kavurun. Üzerine dolmalık fıstıkları ilave edip 2 dakika daha kavurun. Kuru kayısıları da ufak ufak doğrayın. Tencereye sırasıyla pirinç,1 gece suda bekletilmiş ceviz içi, badem, kuru kayısı ve kuş üzümlerini ekleyerek 7 dakika kavurun. Tuz, baharat ve limon suyunu ekledikten sonra hafifçe karıştırmaya devam edin. Üzerine et suyunu ekledikten sonra 2 dakika yüksek ateşte pişirin ve kapağını kapatın. Daha sonra kısık ateşe alarak suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Pilav suyunu çektikten sonra demlenmesi için 10 dakika dinlendirin. Daha sonra kestane ve dereotunu ince ince doğrayarak pilavın üzerine serpiştirin.



