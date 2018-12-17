Osmanlı süs tavukları 10 bin liradan satılıyor

15 yıldır değeri 7 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen süs tavuklarını yetiştiren Aydemir, ''Bu tavukların Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla yurt dışına gönderimi yasak, federasyonumuz vasıtasıyla sadece yumurta gönderebiliyoruz. Bu yumurtanın da insan sağlığına büyük katkısı var" dedi.

YARIŞMAYA KATILACAK

İznik ilçesinde 15 yıldır süs tavuklarının yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Bursa Süs Tavukları Derneği üyesi Ali Aydemir, yetiştirdiği bu tavuklar ile Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından 2'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Süs Tavukları Yarışmasına katılacağını belirtti.

FİYATLARI 7 İLE 10 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Aydemir, “Osmanlı Padişahları ve zamanın devlet erkânlarının yurt dışından gelen önemli ziyaretçilerine hediye edilen, kendi ırkımız, kendi milli tavuğumuz olan Osmanlı Sultan Tavukları zamanında Türkiye’de kayboldu.

Biz bu tavukların yumurtalarını yurt dışından getirerek yeniden üretimi sağladık. Aldığımız 100 yumurtadan ancak 1 tane civciv çıkabiliyordu ama biz şükürler olsun çoğaltmayı başardık. Bu hayvanlardan elimizde istediğimiz kadar var.

Bu tavukların hem çevremize hem de bütçemize faydası var. Tavukların fiyatları 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor” dedi.

Mehmet BULDU/İZNİK Bursa, (DHA)