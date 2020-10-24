Osmanlı yadigarları İngiltere'de satışa çıktı
Osmanlı yadigarları Londra'da açık artırmayla satılacak eserler görücüye çıktı.
24 Ekim 2020, Cumartesi 09:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde “İslam Dünyası, Efsanevi Saatler ve Orta Doğu Sanatı” satışları kapsamında, açık artırmayla satılacak eserler görücüye çıktı.
Babürlülerden kalma fildişi at başlı hançer, Osmanlı çelik bıçaklı fildişi kabzalı bir hançer ve yine Osmanlı döneminden kalan sedef tahta takunyalar müzayededeki en ilginç parçalar arasında yer aldı.
Milliyet