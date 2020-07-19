Osmanlıspor küme düştü

TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

OSMANLISPOR: Ahmet, Ali Ülgen (Dk.29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Emre İyican (Dk.46 Tamer Aşık), Atakan (Dk.78 Barış Zeren), Doğukan, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Dk.90 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk.90 Tugay Kaçar)

BALIKESİRSPOR: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin) , Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama

GOLLER: Dk.31 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama, Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz), Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor)

DHA-AA







