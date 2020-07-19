Futbol Osmanlıspor küme düştü

Osmanlıspor küme düştü

Futbol

Osmanlıspor küme düştü

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor'un Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.

19 Temmuz 2020, Pazar 19:43 Son Güncelleme:
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TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu. 

STAT: Osmanlı 

HAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna 

OSMANLISPOR: Ahmet, Ali Ülgen (Dk.29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Emre İyican (Dk.46 Tamer Aşık), Atakan (Dk.78 Barış Zeren), Doğukan, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Dk.90 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk.90 Tugay Kaçar)  

BALIKESİRSPOR: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin) , Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama 

GOLLER: Dk.31 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama, Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor) 

SARI KARTLAR: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz), Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor) 

DHA-AA


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