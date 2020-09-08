Futbol Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Futbol

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu. Kulüp 2014'ten beri Osmanlıspor ismini kullanıyordu.

08 Eylül 2020, Salı 17:03 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adAnkaraspor olarak değiştirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.

Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.

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