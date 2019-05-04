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ÖSO’dan Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’ya operasyon

Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Maaranaz ve Malikiyye köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 18:27 Son Güncelleme:
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ÖSO’dan Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’ya operasyon

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasındaki yola hakim konumda bulunan Maaranaz ve Malikiyye köylerini , terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi. 

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO güçleri, terör unsurlarına yönelik operasyon başlattı. 

Son haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya yönelik terörist saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alan operasyonda, Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasında bulunan Maaranaz köyü ele geçirildi. 

ÖSO, kısa süreli bir çatışmanın ardından YPG/PKK’nın çekilmek zorunda kaldığı köye hakim oldu. 

Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Malikiyye köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.

AA

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