Türkiye OSTİM Teknik Üniversitesi 49 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi 49 akademik personel alacak

Türkiye

OSTİM Teknik Üniversitesi 49 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi 49 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 1 Nisan 2021 olarak açıklandı.

18 Mart 2021, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, OSTİM Teknik Üniversitesi 49 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır" denildi.

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