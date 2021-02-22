Türkiye OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

Türkiye

OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 08 Mart 2021 olarak açıklandı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 08 Mart 2021 olarak açıklandı.

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