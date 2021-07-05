Türkiye OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Türkiye

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacağını duyurdu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylar için tıklayınız 


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Hakan Çelik
Türk ekonomisine büyük katkı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdü! Korkunç ifadeler