Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." diye belirtti.

Bu ilan sonrası bu duyuru ile ilgilenenler "Ostim Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" diye arama yapmaya başladı.

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