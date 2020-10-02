Östrojen hormonu kızların ergenliğe ulaştıklarında cinsel gelişiminden sorumludur. Bunun dışında kadınlar için östrojen hormonunun çok fazla önemi bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ‘’Östrojen düşüklüğü nedir?’’ ‘’Östrojen düşüklüğü nedenleri nelerdir? ’sorularının cevapları önemlidir. Siz de bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Östrojen hormonu neden önemlidir?

• Adet döngüsü sırasında ve gebeliğin başlangıcında uterus zarının büyümesini kontrol eder

• Gençlerde ve hamile kadınlarda meme değişikliklerine neden olur

• kemik ve kolesterol metabolizmasında rol oynar

• gıda alımını, vücut ağırlığını, glikoz metabolizmasını ve insülin duyarlılığını düzenler

Ergenliğe ulaşmamış kızlar ve menopoza yaklaşan kadınlar büyük olasılıkla düşük östrojen yaşarlar. Yine de her yaştan kadın düşük östrojen geliştirebilir.

Düşük östrojenin yaygın semptomları şunları içerir:

• Vajinal ıslanma eksikliği nedeniyle ağrılı seks

• Düzensiz veya eksik adet dönemleri

• Ruh hali değişkenliği

• Sıcak basması

• Göğüslerde hassasiyet

• Baş ağrısı veya önceden var olan migrenlerin tekrarı

• Depresyon

• Odaklanmada zorluk

• Yorgunluk

Ayrıca kemiklerinizin daha kolay kırıldığını da görebilirsiniz. Bu, kemik yoğunluğundaki bir azalmaya bağlı olabilir. Östrojen, kemikleri güçlü tutmak için kalsiyum, D vitamini ve diğer minerallerle birlikte çalışır. Östrojen seviyeleriniz düşükse, azalmış kemik yoğunluğu yaşayabilirsiniz.

Tedavi edilmezse, düşük östrojen kadınlarda kısırlığa neden olabilir .

Düşük östrojene ne sebep olur?

Östrojen esas olarak yumurtalıklarda üretilir . Yumurtalıkları etkileyen her şey östrojen üretimini etkileyecektir.

Genç kadınlar, aşağıdakilerden dolayı düşük östrojen seviyeleri yaşayabilir:

• aşırı egzersiz

• anoreksi gibi yeme bozuklukları

• Bir düşük işleyen hipofiz

• genetik kusurlar, toksinler veya bir otoimmün durumdan kaynaklanabilecek erken yumurtalık yetmezliği

• Turner sendromu

• kronik böbrek hastalığı

40 yaşın üzerindeki kadınlarda düşük östrojen, menopoza yaklaşmanın bir işareti olabilir . Bu geçiş zamanına perimenopoz denir .

Perimenopoz sırasında yumurtalıklarınız hala östrojen üretecektir. Menopoza girene kadar üretim yavaşlamaya devam edecektir. Artık östrojen üretmediğinizde menopoza girmişsinizdir.

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Düşük östrojen için risk faktörleri

Düşük östrojen seviyeleri için en yaygın risk faktörleri şunları içerir:

• Yaş, yumurtalıklarınız zamanla daha az östrojen ürettiğinden

• Yumurtalık kistleri gibi hormonal sorunların aile öyküsü

• Yeme bozuklukları

• Aşırı diyet

• Aşırı egzersiz

• Hipofiz bezinizle ilgili sorunlar

Düşük östrojen nasıl teşhis edilir?

Düşük östrojen teşhisi ve ardından tedavi, birçok sağlık sorununu önleyebilir.

Düşük östrojen belirtileri yaşıyorsanız, doktorunuza danışın. Belirtilerinizi değerlendirebilir ve gerekirse teşhis koyabilirler. Erken teşhis, başka komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Randevunuz sırasında doktorunuz aile sağlığı geçmişinizi tartışacak ve belirtilerinizi değerlendirecektir. Ayrıca fiziksel bir muayene yapacaklar . Hormon seviyenizi ölçmek için muhtemelen kan testlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Bazı durumlarda, doktorunuz endokrin sistemi etkileyebilecek anormallikleri kontrol etmek için beyin taraması isteyebilir. DNA testi, endokrin sisteminizle ilgili herhangi bir sorunu değerlendirmek için de kullanılabilir.

Düşük östrojen nasıl tedavi edilir?

Düşük östrojen seviyesine sahip kadınlar hormonal tedaviden fayda görebilir.

Düşük östrojen tedavisi

Östrojen eksikliği olan 25 ila 50 yaş arasındaki kadınlara genellikle yüksek doz östrojen reçete edilir. Bu, kemik kaybı, kardiyovasküler hastalık ve diğer hormonal dengesizlikler riskini azaltabilir.

Gerçek doz, durumun ciddiyetine ve uygulama yöntemine bağlı olacaktır. Östrojen şu durumlarda uygulanabilir:

• Vajinal olarak

• Enjeksiyon yoluyla

Bazı durumlarda, östrojen seviyeleriniz normale döndükten sonra bile uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Bu, mevcut seviyenizi korumak için zamanla daha düşük dozlarda uygulanan östrojen gerektirebilir.

Östrojen tedavisi ayrıca menopoz semptomlarının şiddetini hafifletebilir ve kırık riskinizi azaltabilir.

Uzun süreli östrojen tedavisi, öncelikle menopoza yaklaşan ve ayrıca histerektomi geçiren kadınlar için önerilir. Diğer tüm durumlarda, östrojen tedavisi yalnızca bir ila iki yıl süreyle önerilir. Bunun nedeni, östrojen tedavisinin kanser riskinizi artırabilmesidir.





Düşük östrojen seviyeleri ve kilo alımı arasında bir bağlantı var mı?

Östrojen gibi seks hormonları vücuttaki yağ miktarını etkiler. Östrojen, glikoz ve lipid metabolizmasını düzenler. Östrojen seviyeniz düşükse kilo alımına neden olabilir.

Araştırmalar, menopoza yaklaşan. kadınların aşırı kilolu olma ihtimalinin bu olabileceğini gösteriyor . Fazla kilolu olmak obezite , diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinizi artırabilir .

Östrojen seviyeniz düşükse ve kilonuzu etkiliyorsa, doktorunuza danışın. Belirtilerinizi değerlendirebilir ve sonraki adımlar konusunda size tavsiyede bulunabilirler. Dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Size uygun bir diyet ve egzersiz planı geliştirmek için doktorunuzla konuşun.





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