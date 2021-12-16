Sağlık Bakanlığı’na taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 20 bin personel alımı yapılacağı müjdesi verilmesiyle birlikte, sağlıkçıların konuya yönelik araştırmaları da yoğunluk kazandı. Bakan Koca, 13 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamasında Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımının ne zaman yapılacağını da belirtti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de yaptığı son dakika açıklaması ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında 'Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında,

10.348 hemşire,

1.600 ebe

6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri

Psikolog,

Sosyal çalışmacı,

Biyolog,

Odyolog,

Çocuk gelişimcisi,

Diyetisyen,

Fizyoterapist,

İş ve uğraşı terapisti,

Dil ve konuşma terapisti,

Perfüzyonist

Sağlık fizikçileri alımı yapılacağını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlattıklarını belirten Bakan Koca, 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacağını kaydetti.