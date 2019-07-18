ÖSYM 2019 YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri internet sitesinden paylaştı. Buna göre, 2019 YKS’de 2 milyon 515 bin 012 aday, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 24 bin 549 aday, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 137 bin 751 aday ise Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna başvuru yaptı.

2019 YKS’de 2 milyon 390 bin 491 aday TYT’ye, 1 milyon 880 bin 800 aday AYT’ye 113 bin 956 aday ise YDT oturumunda sınava girdi. TYT, AYT ve YDT’de sınava girmeyen aday sayısı ise 292 bin 65 kişi olarak açıklandı. YKS’de sınavı geçersiz olan aday sayısı ise 397 oldu. Buna göre sınavı geçerli olan aday sayısı ise TYT’de 2 milyon 390 bin 188 AYT’de 1 milyon 880 bin 711 aday, YDT’de ise 113 bin 951 oldu.

2019 YKS’de sınava giren tüm adaylar içinde yüzde 74,16’sı 150 ve üzeri puan aldı. 180 ve üzeri puan alan adayların yüzdesi ise sayısalda yüzde 39,34, sözelde yüzde 75,49, eşit ağırlıkta yüzde 57,39 ve dil sınavında ise yüzde 79,44 olarak açıklandı.

YKS’ye giren kadın adaylar TYT, sayısal, sözel ve eşit ağırlıkta başarılı oldu. Erkek adaylar ise dil puanında daha başarılı oldu.

ÖSYM tarafından, YKS’de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık’tan 1’er, Yabancı Dil’den ise 5 birincinin çıktığı bildirildi.

YKS SAYISAL BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN







