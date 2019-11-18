ÖSYM 2020 yılı sınav takvimi açıklandı (YKS ne zaman?)
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
2020 YKS ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum: (TYT) 20.06.2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): 21.06.2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): 21.06.2020
YKS başvuru tarihi ne zaman?
YKS başvuruları 6 Şubat 2020'de başlayıp, 3 Mart 2020'de son bulacak. Geç başvurular ise 18 ve 19 Mart tarihinde yapılacak.
2020 KPSS ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans: 19 Temmuz
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 26 Temmuz
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 29 Temmuz
KPSS Ön Lisans: 18 Ekim
KPSS Ortaöğretim: 8 Kasım