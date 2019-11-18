ÖSYM 2020 yılı sınav takvimi açıklandı (YKS ne zaman?)

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

18 Kasım 2019, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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ÖSYM 2020 yılı sınav takvimi açıklandı (YKS ne zaman?)

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2020 YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum: (TYT) 20.06.2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): 21.06.2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): 21.06.2020

YKS başvuru tarihi ne zaman?

YKS başvuruları 6 Şubat 2020'de başlayıp, 3 Mart 2020'de son bulacak. Geç başvurular ise 18 ve 19 Mart tarihinde yapılacak.

2020 KPSS ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans: 19 Temmuz

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 26 Temmuz

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 29 Temmuz

KPSS Ön Lisans: 18 Ekim

KPSS Ortaöğretim: 8 Kasım

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