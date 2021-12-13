Eğitim & Kariyer ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı! İşte YKS, KPSS, YDS, ALES ve TUS sınavları 2022 tarihleri

ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı! İşte YKS, KPSS, YDS, ALES ve TUS sınavları 2022 tarihleri

Eğitim & Kariyer

ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı! İşte YKS, KPSS, YDS, ALES ve TUS sınavları 2022 tarihleri

ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi Twitter sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 2022 yılı içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınavların tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. İşte, ÖSYM 2022 sınav takvimine ilişkin detaylar…

13 Aralık 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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ÖSYM 2022 sınav takviminde 2 YÖKDİL, 2de YDS olmak üzere 4 yabancı dil sınavı bulunuyor. Bununla birlikte, 2022 yılı içerisinde 3 adet de ALES gerçekleştirilecek. Milyonlarca kişiye devlet memuru olmanın kapısını açan KPSS ise farklı eğitim seviyelerine göre toplamda 6 defa yapılacak. İşte, ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklanan ÖSYM 2022 sınav takvimi

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

YKS 2022 TARİHLERİ

  • Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
  • Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
  • Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS 2022 TARİHLERİ

  • EKPSSS 24 Nisan,
  • KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
  • KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
  • KPSS ÖABT 14 Ağustos,
  • KPSS Önlisans 2 Ekim,
  • KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
  • KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

  • e-YÖKDİL: 14 Mayıs,
  • MYÖS: 29 Mayıs,
  • Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES 2022 TARİHLERİ

  • ALES/1: 17 Nisan,
  • ALES/2: 21 Ağustos,
  • ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

  • YDS/1: 10 Nisan,
  • YDS/2: 23 Ekim,
  • YÖKDİL/1: 13 Mart,
  • YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG 2022 TARİHLERİ

  • MSÜ: 27 Mart,
  • DGS: 3 Temmuz,
  • İSG/1:15 Mayıs,
  • İSG/2: 11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI 

  • TUS 1. Dönem: 6 Mart,
  • TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
  • DUS: 16 Ekim,
  • EUS: 16 Ekim,
  • YDUS: 18 Aralık.

 

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