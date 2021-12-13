ÖSYM 2022 sınav takviminde 2 YÖKDİL, 2de YDS olmak üzere 4 yabancı dil sınavı bulunuyor. Bununla birlikte, 2022 yılı içerisinde 3 adet de ALES gerçekleştirilecek. Milyonlarca kişiye devlet memuru olmanın kapısını açan KPSS ise farklı eğitim seviyelerine göre toplamda 6 defa yapılacak. İşte, ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklanan ÖSYM 2022 sınav takvimi…

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

YKS 2022 TARİHLERİ

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS 2022 TARİHLERİ

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES 2022 TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG 2022 TARİHLERİ

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI