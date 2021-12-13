ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı! ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu
ÖSYM 2022 yılı Sınav takvimi açıklandı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) ne zaman yapılacak? 2022 KPSS tarihleri belli oldu mu? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından duyurdu. İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi...
13 Aralık 2021, Pazartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu açıkladı.
ÖSYM tarafından 2022 yılı Sınav takvimi açıklandı. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
2022 sınav tarihleri şöyle;
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
2022 KPSS TARİHLERİ
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım
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