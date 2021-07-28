YKS sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM aday şifresi gerekli. Ancak, şifresini unutan adaylar, sonuçlarını öğrenebilmek için öncelikle aday şifresini almak zorunda. Ücretsiz olarak ÖSYM tarafından verilen şifreyi öğrenmek için sadece birkaç basit adım gerekli. İşte, ÖSYM aday şifresi nedir, nasıl alınır? 2021 AİS aday şifresi yenileme işlemi nasıl yapılır? sorularının yanıtları…

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.

Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

2021 AİS ADAY ŞİFRESİ YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için

ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın,

Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin,

Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.

Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.