ALES 2 sonuçları açıklandı. Yaklaşık 3 hafta önce gerçekleşen ve 2021 yılı içerinde ikinci defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak ALES sonuçlarını öğrenebiliyor.

ALES 2 sonuçlarına ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ALES 2 sonuçlarının açıklandığını duyurarak, sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

ÖSYM AİS ALES 2 SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ALES 2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES 2 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve AİS mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.

Diğer yandan, sınav sonuç belgesi basılmıyor ve adayların adreslerine gönderilmiyor. Bu nedenle internet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıyor. ALES sınav sonuçlarında, adayların sınavda verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alıyor.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını teyit etmek amacıyla "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sundu. Bu amaçla kullanılmak için, Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.



