ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı! 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2019-KPSS) katılan binlerce adayın gözü ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS sonuçlarında. ÖSYM başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından KPSS sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 KPSS sonuçları ile ilgili detaylar…

ÖSYM’DEN KPSS SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

KPSS’ye giren adayların sonuçların açıklanması ile ilgili çağrısına ÖSYM başkanı Halis Aygün'den cevap geldi. Halis Aygün yaptığı açıklamada KPSS sonuçlarının daha önce ÖSYM tarafından belirtilen tarihte açıklanacağını duyurdu. Binlerce adayın merak içinde beklediği KPSS sınavları 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Aygün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız.”

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.



