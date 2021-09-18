Türkiye ÖSYM Başkanı Aygün, ALES’e girecek adaylara başarı diledi

ÖSYM Başkanı Aygün, ALES’e girecek adaylara başarı diledi

Türkiye

ÖSYM Başkanı Aygün, ALES’e girecek adaylara başarı diledi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl ikincisi yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylara, başarı ve kolaylıklar dileğinde bulundu.

18 Eylül 2021, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (2021-ALES/2) yarın 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA

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