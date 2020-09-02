ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS ve diğer sınavlarda uygulanacak tedbirler hakkında açıklamada bulundu.
02 Eylül 2020, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Aygün, Kovid-19 ile ilgili durumu olan adayların HES kodlarından belirleneceğini ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklarını belirtti.
AA