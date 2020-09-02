Türkiye ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

Türkiye

ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS ve diğer sınavlarda uygulanacak tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

02 Eylül 2020, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aygün, Kovid-19 ile ilgili durumu olan adayların HES kodlarından belirleneceğini ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklarını belirtti.

AA

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