Eğitim & Kariyer ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Hazırlıklarımızı tamamladık

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Hazırlıklarımızı tamamladık

Eğitim & Kariyer

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Hazırlıklarımızı tamamladık

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS’ye ilişkin, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

26 Haziran 2020, Cuma 00:07 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS’ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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