ÖSYM Başkanı sınav kurallarını paylaştı

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınavlar hakkında bir paylaşımda bulundu.

ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, "27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir.Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır" dedi.

Veliler bahçede bekleyecek mi?

Aygün açıklamasında, "Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır.Yeni Sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.