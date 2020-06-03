ÖSYM başkanından YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı YKS başvuruları hakkında yeni bir bilgi paylaştı.
03 Haziran 2020, Çarşamba 16:11 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapılan açıklamada, "YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.