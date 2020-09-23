ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek
ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.
23 Eylül 2020, Çarşamba 14:12 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.