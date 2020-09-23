Türkiye ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek

ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek

Türkiye

ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

23 Eylül 2020, Çarşamba 14:12 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.  

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı. 

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