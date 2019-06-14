ÖSYM: Gerekli tedbirler alındı

Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldığını belirten Prof.Dr. Aygün, sınavı uygulamak için hazır olduklarını ve sınavlarda toplam 692 bin 978 kişinin görev yapacağını vurguladı. Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, “Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladı. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı” dedi.

Aygün, YKS’ye katılacak adaylar ve ailelerine yönelik olarak da şunları söyledi: “Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babaların evlatlarının yanında olması gerekir. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir. Gençlerimiz kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar.”