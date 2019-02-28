ÖSYM ilk kez düzenleyecek! 2019 MEB EKYS örnek soruları yayımlandı

ÖSYM ilk kez düzenleyecek! 2019 MEB EKYS örnek soruları yayımlandı ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019 MEB EKYS)" örnek soruları yayımlandı