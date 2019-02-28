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ÖSYM ilk kez düzenleyecek! 2019 MEB EKYS örnek soruları yayımlandı

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019 MEB EKYS)" örnek soruları yayımlandı

28 Şubat 2019, Perşembe 10:09 Son Güncelleme:
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ÖSYM ilk kez düzenleyecek! 2019 MEB EKYS örnek soruları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı'nca ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" başvuru kılavuzunu dün yayımlanmıştı. ÖSYM bugün de 2019 MEB EKYS örnek sorularını yayımladı.

21 Nisan'da yapılacak sınav için başvurular, 28 Şubat-11 Mart arasında alınacak.

SINAV KONULARI NELER OLACAK?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

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