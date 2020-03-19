Türkiye ÖSYM koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerini erteledi

ÖSYM koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerini erteledi

Türkiye

ÖSYM koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerini erteledi

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

19 Mart 2020, Perşembe 10:22 Son Güncelleme:
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29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek. 

ÖSYM, koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında dokuz sınavın tarihini erteledi. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Bu kapsamda: 

- 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs'a,

- 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'e,

- 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a,

- 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'a,

- 19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'a,

- 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e,

- 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'a,

- 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'a,

- 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.

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