ÖSYM personel alacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sözlü sınav sonucuna göre 15 sözleşmeli personel alacak.
17 Kasım 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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‘Sınav Hizmetleri Uzmanı’ pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, Arapça, İngilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek. Başvurular, 1 Aralık’a kadar ÖSYM’nin ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapılacak.
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