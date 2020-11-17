ÖSYM personel alacak

‘Sınav Hizmetleri Uzmanı’ pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, Arapça, İngilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek. Başvurular, 1 Aralık’a kadar ÖSYM’nin ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapılacak.



