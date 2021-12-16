Sağlık Bakanlığı 20000 personel alımı kapsamında hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni başta olmak üzere pek çok branşta sağlıkçı istihdam edilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 15 Aralık’ta yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere.” demişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 20000 personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, son gelişmeler…

SAĞLIK BAKANLIĞI 20000 PERSONEL ALIMI ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 15 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

16 Aralık Perşembe öğlen saatlerinde ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında 'Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 20 bin personelin branş dağılımı tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

10.348 hemşire,

1.600 ebe

6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri

Psikolog,

Sosyal çalışmacı,

Biyolog,

Odyolog,

Çocuk gelişimcisi,

Diyetisyen,

Fizyoterapist,

İş ve uğraşı terapisti,

Dil ve konuşma terapisti,

Perfüzyonist

Sağlık fizikçileri alımı yapılacağını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlattıklarını belirten Bakan Koca, 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacağını kaydetti.



