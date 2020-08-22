Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından söz konusu HES kodunun nasıl temin edileceği merak konusu oldu. Peki, ÖSYM HES kodu nedir, nasıl alınır? İşte, ÖSYM HES kodu hakkında merak edilenler...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 'HES kodu istenecek' dedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

ÖSYM sınavları için HES kodu nasıl alınır?

HES uygulamasını indirdikten sonra HES kodu işlemleri panelinden yeni kod ekle diyerek ÖSYM sınavları için HES kodu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hayat Eve sığar uygulaması nasıl indirilir?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

E-Devlet uygulaması üzerindenden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alınabiliyor.

Sınav başvurusuna HES kodu nasıl eklenir?

ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu oldu. Sınava başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Bunun için sınav başvurusunu devam edebilmek için HES kodu bilgilerim bölümüne giriş yapınız. Yeni kayıt kısmına, HES kodu bilgilerini girin.



