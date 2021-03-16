ÖSYM KPSS-2021/4 tercih kılavuzunu yayınlandı. ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2021/4 tercih kılavuzunu internet sitesinden paylaştı. Adaylar tercih işlemlerini 16-23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden gerçekleştirebilecek. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır? KPSS-2021/4 tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu için tıklayınız

ÖSYM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2021/4 tercih kılavuzunu yayınladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 16 – 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 23 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

ÖSYM'nin yayınladığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2021/4 tercih kılavuzunda genel şartlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.

- Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi (*) gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerektiğinden Türk Vatandaşı olmayan adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesinde yer alan istisnalar dışında, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir.

- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almaması gerekmedir.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bunlara bağlı illerdir. Adaylar, Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı illeri kurumsal internet (http://www.uab.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Adaylar tercihlerini, 16-23 Mart 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Kılavuzda, ilgili Bakanlık tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar belirtildi.

Adaylar tercihlerini yaparken Bakanlık tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar için aranan şartları tercih kılavuzundan ulaşabilecek.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR? İŞTE YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklar.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını gözönünde bulundurmalıdır.

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NA ALINACAK POZİSYONLAR ŞU ŞEKİLDE;