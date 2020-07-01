ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını 16 Haziran'da duyurmuştu. Aynı gün ÖSYM tercihleri başlattı ve binlerce kişi işlemlerini tamamladı.