ÖSYM’den 2019 STS TIP ve TUS adayları için uyarı!

2019 STS-TIP (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı) ve TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) geç başvurular bugün başladı. Başvurular bugün saat 23.59’da sona erecek. 2019 STS TIP ve TUS 2. Dönem geç başvuruları nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2019-STS Tıp Doktorluğu ve TUS 2. Dönem sınavlarına ilişkin hatırlatmada bulunuldu. Buna göre, 2019-STS Tıp Doktorluğu ve TUS 2. Dönem internet aracılığıyla yapılan geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek. Sınavlar, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

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