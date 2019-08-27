ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili uyarı! DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde değişikliğe gidildi. İşte güncel DGS kılavuzu ve DGS taban puanları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.
Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
DGS TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYIN
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için verilen süre doluyor. 21 Ağustos’ta başlayan DGS tercih süreci 28 Ağustos’ta saat 23.59’da (yarın) doluyor.
Adaylar ÖSYM tarafından belirtilen süre içinde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzunu dikkatli okumaları gerekiyor. Kılavuzda adaylara koşulları uygun olmayan programlara tercih etmemeleri konusunda uyarı yapıldı.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
DGS tercih sonuçlarının ise tercih sürecinin bitiminden bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.