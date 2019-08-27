ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili uyarı! DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili uyarı! DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde değişikliğe gidildi. İşte güncel DGS kılavuzu ve DGS taban puanları...